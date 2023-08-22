قبلان قبلان يتقدّم بإخبار أمام ديوان المحاسبة.. اليكم التفاصيل

كتب عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب الدكتور قبلان قبلان عبر منصة إكس: "توجهنا صباح اليوم والزميل العزيز رئيس لجنة الاتصالات السيد ابراهيم الموسوي الى ديوان المحاسبة والتقينا الرئيس محمد بدران ومعاونيه، وعلى الاثر تقدمت بإخبار حول مخالفات منشورة ومتداولة في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الاتصالات - كل الثقة برئيس الديوان وقضاته لضبط المخالفات ووقف الهدر".

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