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لبنان

طبيبة لبنانية تعرّضت لحادث في سريلانكا.. ووزارة المالية توضّح

Lebanon 24
22-08-2023 | 06:09
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 أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان الآتي : "حيال ما يتم تداوله في شأن تأمين كلفة نقل طبيبة لبنانية تعرضت لحادث في سري لانكا، إلى لبنان على متن طائرة طبية بسبب ما تستدعيه حالتها .يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يوضح، أن لا علم للوزارة ولا لوزير المالية بهذه الحادثة ولم يتصل بهما أحد أو يراجعهما بإمكانية تأمين مساعدة من الدولة لتمويل كلفة النقل هذه، علما أن الجميع يعلم أن عملية التمويل تحتاج إلى قرار وإجراءات من السلطات المختصة وهذا لم يحصل".
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وأضاف: "أما وفي حال حصل وطرأ أي جديد، فإن الوزارة ستكون ملتزمة بما يتم إقراره. لذا اقتضى التوضيح".
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