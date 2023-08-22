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لبنان

بالصور... إخماد حريق داخل فندق في بدارو

Lebanon 24
22-08-2023 | 06:40
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أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت حريقاً شب في مولدين للطاقة الكهربائية داخل مرآب للسيارات يقع في الطبقة السفلية الثانية من فندق في بدارو - بيروت.
 
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حريق

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