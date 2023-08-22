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لبنان
بالصور... إخماد حريق داخل فندق في بدارو
Lebanon 24
22-08-2023
|
06:40
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أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت حريقاً شب في مولدين للطاقة الكهربائية داخل مرآب للسيارات يقع في الطبقة السفلية الثانية من فندق في بدارو - بيروت.
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