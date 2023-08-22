بالصور... إخماد حريق داخل فندق في بدارو

أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت حريقاً شب في مولدين للطاقة الكهربائية داخل مرآب للسيارات يقع في الطبقة السفلية الثانية من فندق في بدارو - بيروت.

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