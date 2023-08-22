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لبنان

بالصورة... سيارة صدمت عنصراً في قوى الأمن الداخليّ

Lebanon 24
22-08-2023 | 06:43
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة صدمت عنصراً في قوى الامن الداخلي عند إشارة المئتين في طرابلس.

‎وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر، وعملت على إسعاف عنصر قوى الأمن، ونقلته إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
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سيارة

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