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لبنان

اللواء خير بحث في أسماء المتضررين في حي التعمير نتيجة إشتباكات مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
22-08-2023 | 06:48
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عقد في مكتب رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع إجتماع مع الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، حضره عن البلدية: الرئيس السابق المهندس محمد السعودي، نائب رئيس البلدية الدكتور عبدالله كنعان، رئيس المصلحة الهندسية الدكتور زياد الحكواتي والمراقب في منطقة التعمير أحمد الشامية. 
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واطلع اللواء في خلال اللقاء، على كشف أولي أعدته البلدية بأسماء المتضررين في منطقة التعمير - عين الحلوة الذين تضررت منازلهم بشكل كامل او جزئي ، جراء الإشتباكات الاخيرة المؤسفة في مخيم عين الحلوة. 
 
وستوفد الهيئة العليا للإغاثة لجان لإعداد كشف تفصيلي بالأضرار.
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