اللواء خير بحث في أسماء المتضررين في حي التعمير نتيجة إشتباكات مخيم عين الحلوة

Advertisement

عقد في مكتب رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع إجتماع مع الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، حضره عن البلدية: الرئيس السابق المهندس محمد السعودي، نائب رئيس البلدية الدكتور عبدالله كنعان، رئيس المصلحة الهندسية الدكتور زياد الحكواتي والمراقب في منطقة التعمير أحمد الشامية.واطلع اللواء في خلال اللقاء، على كشف أولي أعدته البلدية بأسماء المتضررين في منطقة التعمير - عين الحلوة الذين تضررت منازلهم بشكل كامل او جزئي ، جراء الإشتباكات الاخيرة المؤسفة في مخيم عين الحلوة.وستوفد الهيئة العليا للإغاثة لجان لإعداد كشف تفصيلي بالأضرار.