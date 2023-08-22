المفتي دريان استقبل القنصل العام لجمهورية مصر وعرض مع زواره شؤونا اسلامية وفلسطينية ومناطقية

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لبنان، محمد المشد، وجرى التداول في الشؤون العامة.واستقبل المفتي دريان، رئيس "الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين" الدكتور عصام يوسف ومدير "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية" في بريطانيا جهاد قنديل، في حضور المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الشيخ زهير كبي، وتم التداول في الشؤون الإسلامية اللبنانية والفلسطينية.كما استقبل وفدا من الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في لبنان برئاسة الدكتور عمر الحلوة وعضوية نائب الرئيس الدكتور المستشار أحمد الأمين والأمين العام الدكتور باسم عساف والمستشارة للشؤون الخارجية الدكتورة رنا أبو ظهر، حيث عرض الوفد للقضايا "المتعلقة بما يجري على الساحة اللبنانية من العلاقات المحلية المتداخلة والتعاطي الرسمي معها وتأثيرها على العلاقات الدولية تجاه لبنان، يضاف إليها العلاقات الدبلوماسية المأزومة من خلال السفارات وما فيها من أزمات وتداخلات تجعلها عرضة للتعامل السلبي الذي يحد من تأصيل العلاقات الدولية للبنان وتحسينها".وفي تصريح له، قال الدكتور الحلوة: "زيارتنا لصاحب السماحة وما فتح لنا من آفاق ومن تعاون مع الأكاديمية في مد نشاطاتها بالحيوية التي تصب في غايتها النبيلة بتوطيد العلاقات اللبنانية الداخلية وأيضاً الخارجية، وهذا ما يدعونا إلى تقدير موقف صاحب السماحة والتأييد له في حركته الجامعة للشمل والداعية دوماً إلى الوحدة والتضامن بين اللبنانيين خصوصا في هذه الظروف العصيبة والإستثنائية".كذلك استقبل المفتي دريان، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق علي طليس الذي اطلعه على أوضاع منطقة عكار المعيشية والاجتماعية.وطالب طليس الدولة بـ"ضرورة تفعيل الإنماء في عكار في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي على الصعد كافة"، مشددا على "أهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الاطار بين كل المعنيين بالانتخاب".