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لبنان

في هذه الأثناء... هذا ما يشهده مطار بيروت

Lebanon 24
22-08-2023 | 07:44
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أفادت "الجديد"، أنّ هناك زحمة كبيرة للمسافرين المغادرين من مطار بيروت في هذه الاثناء، وسط غياب للتنظيم وعدم وجود تكييف داخل المطار.
 
 
 
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المطار

زحمة

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