إعلان نتائج مسابقة "لبناني انا".. الصور ستعرض في المطار

برعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار، اختتمت لجنة مهرجانات جونية الدولية سلسلة نشاطاتها لهذا العام والتي حملت شعار "لبناني انا" بإعلان نتائج مسابقة الصور Photo Contest التي سجلت رقما عاليا في المشاركة، حيث تبارى أكثر من ٣٥٠ مشاركاً في توثيق حضارة لبنان وجمال طبيعته الخلابة، بأجمل صورة أرسلت إلى الموقع الإلكتروني المخصص.

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وعملت لجنة التحكيم المؤلفة من مختصين ومصوّرين محترفين وفنانين، على اختيار أجمل ٣٠ صورة عُرضت على التصويت العام الذي شارك فيه الآلاف، لكن الحظ كان حليف خمس صور فقط.



الحدث الذي شهدت عليه مرة جديدة صالة السفراء في كازينو لبنان الصرح السياحي العريق، تولّت خلاله لجنة التحكيم شرحاً مفصّلاً للتقييم والعلامات التي وُضعت لكل صورة، كما عُرضت خلاله الصور الثلاثون مذيّلة بقصة سجّلها صاحب الصورة يشرح فيها تفاصيل اختياره ومعانيها، إضافة إلى طبعها في كتيّب سيوزّع على السفارات كافة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الحدث وضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية رابطاً الكترونياً ستزوَّد به السفارات اللبنانية في العالم والسفارات الأجنبية في لبنان، تنشر عليه الصور الثلاثين لتكون بمتناول كل من يرغب بالاستفادة منها في اي عمل ترويجي يتعلّق بلبنان.