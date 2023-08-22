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لبنان

إعلان نتائج مسابقة "لبناني انا".. الصور ستعرض في المطار

Lebanon 24
22-08-2023 | 07:58
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برعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار، اختتمت لجنة مهرجانات جونية الدولية  سلسلة نشاطاتها لهذا العام والتي حملت شعار "لبناني انا" بإعلان نتائج مسابقة الصور Photo  Contest  التي سجلت رقما عاليا في المشاركة، حيث تبارى أكثر من ٣٥٠ مشاركاً في توثيق حضارة لبنان وجمال طبيعته الخلابة، بأجمل صورة أرسلت إلى الموقع الإلكتروني المخصص.
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وعملت لجنة التحكيم المؤلفة من مختصين ومصوّرين محترفين وفنانين، على اختيار أجمل ٣٠ صورة عُرضت على التصويت العام الذي شارك فيه الآلاف، لكن الحظ كان حليف خمس صور فقط. 

الحدث الذي شهدت عليه مرة جديدة صالة السفراء في كازينو لبنان الصرح السياحي العريق، تولّت خلاله لجنة التحكيم شرحاً مفصّلاً للتقييم والعلامات التي وُضعت لكل صورة، كما عُرضت خلاله الصور الثلاثون مذيّلة بقصة سجّلها صاحب الصورة يشرح فيها تفاصيل اختياره ومعانيها، إضافة إلى طبعها في كتيّب سيوزّع على السفارات كافة. 
يذكر أن اللجنة المشرفة على الحدث وضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية رابطاً الكترونياً ستزوَّد به السفارات اللبنانية في العالم والسفارات الأجنبية في لبنان، تنشر عليه الصور الثلاثين لتكون بمتناول كل من يرغب بالاستفادة منها في اي عمل ترويجي يتعلّق بلبنان.
 


في الختام يذكر أن لجنة مهرجانات جونية الدولية، اصرّت من خلال هذا الحدث، ورغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها، أن تنقل صورة لبنان الأجمل التي تحاكي ذاكرة الاغتراب وتوجّه بطاقة دعوة مفتوحة لكل سائح يرغب بزيارة بلدنا الأم، حيث أكد نائب رئيس اللجنة ومديرها العام السيد فادي فياض أن هذا الحدث لن يكون محطة عابرة حطّت على روزنامة صيف العام ٢٠٢٣، وإنما سيتكرر كل عام بهدف خلق موسوعة جديدة من الصور التي تخلّد لبنان وتحافظ على إرثه وتراثه.

الحدث لم ينتهِ من دون مزيد من التشويق حيث فاجأ وزير السياحة وليد نصار الحضور والمشاركين بقرار اعتماد مجموعة ال ٣٥٠ صورة لتزيّن مطار رفيق الحريري الدولي مع وضع اسم صاحب الصورة عليها فيكون شعار "لبناني انا" بمثابة تأشيرة دخول يتزوّد بها كل زائر وخارطة طريق ترافق اقامته وتذكار يرافق كل مغادر.
 
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