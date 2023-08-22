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لبنان

وزير السياحة يناشد: لعقد اجتماع طارئ بشأن مطار بيروت

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:05
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أصدر وزير السياحة المهندس وليد نصار بيانا ناشد فيه "المعنيين كافة بموضوع مطار بيروت عقد اجتماع طارئ بهدف ايجاد حلول سبق وكان نصار قد اقترحها منذ ٣ اشهر لاتخاذ بعض الخطوات الاستباقية لتأمين الاجراءات التي تسهل وتحترم حركة الوافدين كما المغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي".
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