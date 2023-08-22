وزير السياحة يناشد: لعقد اجتماع طارئ بشأن مطار بيروت

أصدر وزير السياحة المهندس وليد نصار بيانا ناشد فيه "المعنيين كافة بموضوع مطار بيروت عقد اجتماع طارئ بهدف ايجاد حلول سبق وكان نصار قد اقترحها منذ ٣ اشهر لاتخاذ بعض الخطوات الاستباقية لتأمين الاجراءات التي تسهل وتحترم حركة الوافدين كما المغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي".

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