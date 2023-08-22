إستنفار مسلّح وحركة نزوح والمتاجر أقفلت... إليكم ما يجري في مخيّم عين الحلوة (صور)

أفاد مندوب "لبنان 24"، أنّ مخيّم عين الحلوة شهد حركة نزوح، وقد توجّه العديد من سكانه إلى خارجه.



Advertisement وقد تزامن هذا الأمر مع إقفال معظم المتاجر أبوابها في مدينة صيدا، خوفاً من أيّ تصعيدٍ.



وأشارت المعلومات إلى أن هناك استنفاراً مسلحاً على مختلف المحاور داخل المخيّم تحسباً لأيّ طارىء.

إلى ذلك، صدر عن إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بيان، حول الأحداث الامنية في مخيّم عين الحلوة، وقد جاء فيه:



"عقدت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين في لبنان، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٢/٨/٢٠٢٣، لمتابعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في مخيم عين الحلوة ، لا سيما الأحداث المؤسفة الأخيرة، التي تلت جريمتي الاغتيال، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وممثل عن قيادة الجيش وعن كل من حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري، وقد اتسم الاجتماع بروح من المسؤولية العالية ومستوى التفاهم والتكامل حول المعطيات والرؤى التي تم تبادلها بين المجتمعين كافة والتي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تم الاتفاق على آليات المتابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني.



وخلص المجتمعون إلى تأكيد حرصهم على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق".