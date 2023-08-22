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لبنان

ضبط بضائع إسرائيليّة في السّوق اللبنانيّة.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:10
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اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة انه، "بعد توافر معلومات لمديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة في أمن الدّولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات للعدوّ الإسرائيليّ، تُسوَّق في عددٍ من المراكز التجاريّة في لبنان، قامت دوريّات من مديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة وبالتنسيق بينها وبين المديريّات الإقليميّة لأمن الدّولة، بعمليّات دَهمٍ عدة لمستودعاتٍ ومتاجر في المحافظات اللبنانيّة، إلى جانب عمليّة دهمٍ للمركز الرئيسيّ المستورد لهذه البضائع، فتمّت مصادرتها، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيّين , وتمّ التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودِع الملفّ القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانونيّ". (الوكالة الوطنية)
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