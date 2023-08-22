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لبنان

وزير الدفاع عرض الاوضاع مع النائب الصمد

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:19
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وجرى عرض للشؤون المتعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني، والاوضاع العامة في البلاد بالاضافة الى آخر التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية.
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