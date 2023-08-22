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لبنان

أطلق النار خلال حفل زفاف ما تسبّب بمقتل أحد الأشخاص

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:33
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

 

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بتاريخ 21 /8 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في جرد مشمش – عكار المواطن (ع.د.) لإقدامه على إطلاق النار خلال حفل زفاف في منطقة أبي سمراء - طرابلس بتاريخ 19 /8 /2023، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

 
 
 

 

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