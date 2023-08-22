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لبنان
للمخالفين والمعتدين على الارصفة والطرقات.. إنذار من محافظ بيروت
Lebanon 24
22-08-2023
|
08:36
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت وجه إنذاراً عاماً الى المخالفين والمعتدين على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة في مدينة بيروت ، جاء فيه:
حيث أن بعض سكان مدينة بيروت قد عمدوا الى ارتكاب مخالفات عبر التعدي على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة لأسباب مختلفة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
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- ترك سيارات وأليات مهملة على الطرقات والأملاك العامة
- وضع جنازير وأعمدة وأحواض لحجز مواقف للسيارات وغيره...
- وضع بسطات وعربات الخضار والفاكهة وبضائع مختلفة دون ترخيص على الأرصفة والطرقات.
لذلك، ننذر المخالفين بضرورة رفع وإزالة هذه المخالفات والتعديات فوراً، علماً أن عناصر فوج حرس مدينة بيروت سيقومون ابتداءً من تاريخ 1/9/2023 بإزالة جميع المخالفات والتعديات عن الأرصفة والطرقات والأملاك العامة دون إنذار مسبق .
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