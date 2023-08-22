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لبنان

"التوقعات إيجابية جدا".. فياض: أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي

Lebanon 24
22-08-2023 | 09:25
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عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر صباح اليوم في البلوك رقم 9 اجتماعا تقييميا في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع مسؤولي "توتال" الكبار:  لوران فيفيه (كبير مديري الشرق الاوسط للإستكشاف) وجوليان بوجيه "كبير مديري الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا" ورومان لامارتينيير (المدير العام ل"توتال انيرجي" في لبنان). 
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وتم البحث خلال هذا اللقاء، في إستكمال الإستعدادات والجدول الزمني المقرر لعملية الحفر التي تبدأ في 24 آب الحالي.
 
وبعد الاجتماع، قال الوزير فياض: "بتاريخ 24 آب ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهارا تاريخيا نعول عليه وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر. ونأمل أن تكون بادرة خير للبنانيين".
 
 
وأضاف: "وإن توتال وشركاءها ملتزمون كامل الإلتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جدا. وقد أعربوا من ناحية ثانية عن إهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عنها عندما تترسخ وتتبلور بشكل أكبر".
 
ختم فياض:" تحدثنا ايضا في موضوع الطاقة المتجددة حيث لديهم إهتمام واضح اكان بالنسبة الى مشاريع ال5 ميغاوات او الاكبر حجما اي 100 ميغاوات  وقد أرسلوا رسائل في هذا الاطار ولدينا عمل في الوزارة وفي الحكومة وعلى المستوى التشريعي للوصول الى خواتيم جيدة ايضا".
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