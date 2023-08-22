الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89250 و89550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.