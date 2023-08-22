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لبنان

ميقاتي استقبل وفداً من شركة "توتال": بدء أعمال الحفر محطة مضيئة نأمل أنّ تكون خواتيمها سعيدة

Lebanon 24
22-08-2023 | 10:02
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من شركة" توتال" للنفط بعد ظهر اليوم في السرايا، وذلك  في اعقاب الزيارة التفقدية التي قام بها ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرا الطاقة والمياه وليد فياض والاشغال العامة والنقل علي حمية اليوم الى منصة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.
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وضم الوفد المدير العام لـ"توتال انيرجي" في لبنان رومان لامارتينيير، كبير مدراء الشرق الاوسط للإستكشاف لوران فيفيه، وكبير مدراء الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا جوليان بوجيه.
كما شارك في اللقاء هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة وسام الذهبي.

وفي خلال اللقاء جدد رئيس الحكومة التأكيد ان "بدء أعمال الحفر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي يشكل محطة مضيئة نأمل ان تكون خواتيمها سعيدة في توفير موارد اضافية من شأنها مساعدة لبنان على النهوض من أزماته".
 
واعتبر ان على الجميع التعالي عن الحسابات الشخصية والاعتبارات الخاصة والتعاطي مع المشروع بكونه يشكل انجازا لجميع اللبنانيين وركيزة اساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني".

قوى الامن الداخلي
 
واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
 
 
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