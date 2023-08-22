بنك الاعتماد اللبناني: سنتعامل مع كل هذه التجاوزات الفاضحة من خلال الإحتكام دائماً إلى القضاء

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صدر عن المكتب الاعلامي في بنك الاعتماد اللبناني البيان التالي:"أدرجت إحدى الجمعيات على منصّاتها الالكترونية تسجيلاً صوتياً مركّباً نسبته إلى أحد العمّال المياومين في المصرف، ودون أن يكون ما ورد فيه له أي علاقة بالمصرف أو لصاحب التسجيل المزعوم الذي لا صفة او صلاحية له ليقوم بأي عمل مصرفي، وذلك بغاية التعرّض لسمعة رئيسة مديرية البطاقات والمدفوعات الإلكترونية السيدة رنده بدير، ومن خلالها إثارة الشّبهات حولها وحول المصرف.إنّ المكتب الإعلامي للإعتماد اللبناني يأسف لدور الإثارة والتجريح والتلفيق الذي تقوم به بعض المجموعات التي تدّعي تفويضاً من الناس للهجوم على المصارف وترويع زبائنها وتحطيم وحرق واجهاتها وصرّافاتها الآلية، وكذلك المسّ بموظفي المصارف الصامدين في مؤسساتهم لخدمة الجمهور وكذلك تأمين استمرار اتصال لبنان بالأسواق المالية الدولية، وفي مقدّمتهم السيدة رنده بدير الذي يعرف الكثيرون دورها المميّز في استمرار وتقدّم قطاع البطاقات المصرفية في لبنان والمنطقة، وكذلك من خلال إشغالها مواقع دولية في أهم مجالس إدارة شركات البطاقات العالمية. وإنّ الاعتماد اللبناني سيتعامل مع كل هذه التجاوزات الفاضحة من خلال الإحتكام دائماً إلى القضاء بحق هؤلاء المغرضين ومن يقودهم".