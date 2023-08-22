بشأن المساعدات للجيش بالدولار... إليكم هذا الخبر

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ الهبة المالية القطرية توقفت مؤقتاً، بعدما قدمت الولايات المتحدة الأميركية دعماً مالياً للجيش على فترة 6 أشهر وهو عبارة عن مئة دولار لكل عسكريّ، على أنّ تُفعّل الهبة القطرية مجدداً إثر إنتهاء الدعم المالي الاميركي.

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