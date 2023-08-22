شيخ العقل التقى وفدا قياديا من حزب الله.. وهذا ما تم بحثه

التقى شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا قياديا من "حزب الله" برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم امين السيد، وعضوية أعضاء المكتب السياسي: الوزير السابق محمود قماطي، الشيخ عبد المجيد عمّار، محمد سعيد الخنساء ومسؤول منطقة جبل لبنان بلال داغر، بحضور قاضي المذهب الدرزي القاضي الشيخ غاندي مكارم وعضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي ناجي صعب
وتناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة المطروحة في لبنان والسبل الآيلة لوقف الانهيار في أركان ومؤسسات الدولة والحفاظ على ميزة لبنان في التنوع وصون القيم المجتمعية والأخلاقية.
كما نقل الوفد لشيخ العقل تحيات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله وتقديره له.
وقال أبي المنى: "أبواب دار طائفة الموحدين مشرّعة امام جميع فئات المجتمع اللبناني وستبقى طائفتنا لاحمة من خلال دورها الوحدوي، حفاظا على الوطن ومميزاته في تنوعه ورسالته الحضارية".
وأمل "الوصول الى التوافق المنشود من خلال الحوار الذي يبقى السبيل الوحيد لحل جميع المعضلات والأزمات التي تهدد البلد ومستقبل أبنائه على المستويات الرئاسية والاقتصادية والاجتماعية".
وبعد اللقاء، قال السيد: "تبادلنا وجهات النظر واستمعنا الى آرائه وافكاره حول ما يجري في لبنان والأزمات الموجودة والحلول التي ينبغي ان يلجأ اليها اللبنانيون لمعالجة ما يمكن معالجته من اجل انقاذ هذا البلد".