شيخ العقل التقى وفدا قياديا من حزب الله.. وهذا ما تم بحثه

التقى شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا قياديا من "حزب الله" برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم امين السيد، وعضوية أعضاء المكتب السياسي: الوزير السابق محمود قماطي، الشيخ عبد المجيد عمّار، محمد سعيد الخنساء ومسؤول منطقة جبل لبنان بلال داغر، بحضور قاضي المذهب الدرزي القاضي الشيخ غاندي مكارم وعضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي ناجي صعب

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وتناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة المطروحة في لبنان والسبل الآيلة لوقف الانهيار في أركان ومؤسسات الدولة والحفاظ على ميزة لبنان في التنوع وصون القيم المجتمعية والأخلاقية.