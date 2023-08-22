أمر يتعلق بالجيش... هذا ما أكدته أوساط حكومية

اكدت أوساط حكومية معنية ان ما يتردد عن توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على فتح الاعتمادات لحل ازمة المحروقات في الجيش ليس امرا مستجدا، بل جرى قبل ايام في اعقاب جلسة مجلس الوزراء التي اقرت اعطاء سلف لتغطية بند المحروقات لغاية العام الجاري لصالح الجيش والقوى الامنية.

Advertisement