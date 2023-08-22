في الشويفات.. العثور على "أبو حريم" مصابا بطلق ناريّ في رأسه داخل منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على المدعو هادي زين الدين الملقب بـ"أبو حريم"، مصاباً بطلق ناري في رأسه داخل منزله في حيّ الجامعة، في الشويفات، خلف مدرسة "ماي كولج"، قرب صيدلية مشلب.

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