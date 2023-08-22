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لبنان

في الشويفات.. العثور على "أبو حريم" مصابا بطلق ناريّ في رأسه داخل منزله

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على المدعو هادي زين الدين الملقب بـ"أبو حريم"، مصاباً بطلق ناري في رأسه داخل منزله في حيّ الجامعة، في الشويفات، خلف مدرسة "ماي كولج"، قرب صيدلية مشلب.
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الشويفات

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