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لبنان

هذا ما سجّله سعر صرف الدولار مساء اليوم

Lebanon 24
22-08-2023 | 13:30
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التسعيرة هي نفسها التي سجّلها الدولار صباحاً.
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