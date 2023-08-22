هذا ما سجّله سعر صرف الدولار مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه التسعيرة هي نفسها التي سجّلها الدولار صباحاً.

Advertisement