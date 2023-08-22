طفلة عمرها 9 سنوات نجت من حادثة خطيرة.. خمسينيّ حاول التحرّش بها في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص يبلغ من العمر 50 عاماً، حاول التحرّش بطفلة عمرها 9 سنوات، في شارع المطران في طرابلس.وقد استطاعت الطفلة من الهرب، وقامت بإخبار أهلها.وقالت مصادر إنّ شباناً من المنطقة أوقفوه، وقاموا بتسليمه إلى قوى الأمن الداخليّ.وعُلم أيضاً أنّ أهالي المنطقة قاموا بالإدّعاء عليه.