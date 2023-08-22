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لبنان

هذه مواصفات الرئيس من وجهة نظر بري... وعدد المدعوين إلى "الحوار" سيتراجع؟

Lebanon 24
22-08-2023 | 13:42
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن مواصفات رئيس الجمهورية من وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته هي أن يكون صاحب حيثية وطنية وسياسية ويؤمن بالثوابت الوطنية ويترفع عن الحسابات والاحقاد الشخصية والأهم أن يكون ملتزماً بالطائف والدستور.
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وأشارت المعلومات إلى أن كتلة التنمية والتحرير أكدت أن برنامج رئيس الجمهورية يبدأ من إعادة تكوين العلاقات الداخلية بين القوى السياسية وإعادة بناء ثقة العالم والعرب بلبنان ومعالجة القطيعة على قاعدة احترام سيادة الدول.

وأضافت: "كتلة التنمية والتحرير شددت على وجوب متابعة رئيس الجمهورية مع مجلس النواب والحكومة إقرار خطة اقتصادية ومالية وإقرار القوانين المتعلقة باستكمال تطبيق اتفاق الطائف".

وعلى خط آخر، أشارت معلومات "الجديد" إلى أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ حزب الله قبوله باقتراح قانون اللامركزية الادارية المقدم من الوزير السابق زيار بارود، إلا أن الحزب حذر في الدخول وحده بتفاصيل القانون المالية.

وأوضحت مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد" أنه يتم درس اللامركزية المالية بإيجابية والملاحظات عليه تقنية فقط إلا أن الاستجابة لباسيل لن تتحقق الا بعد ضمان خروجه من التقاطع مع المعارضة رئاسياً.

كما بدأ حزب الله بعقد لقاءات مع حركة أمل للبحث في تفاصيل قانون اللامركزية الادارية ووضع الملاحظات عليه.

إلى ذلك، لفتت القناة إلى أن الدعوة إلى الحوار لن تشمل النواب الـ38 الذين تلقوا الورقة الفرنسية، إنما عدد المدعوين ممكن أن يتراجع إلى 15 نائباً وفق ما اتفق عليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع بري لضمان سرعة الحوار وإنتاجيته.
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