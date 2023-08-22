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لبنان

الأحد المقبل.. بشري تستعد لمنافسة حقيقية وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:16
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تتحضر بلدة بشري لانتخاب "لجنة جبران الوطنية" الاحد المقبل، بمنافسة حقيقية تشارك فيها كل عائلات بشري.
 
وكانت قد اعلنت النائبة ستريدا جعجع  في 11 حزيران عن دعم لائحة مؤلفة من 15 عضوا "نحو المئوية الثانية ليبقى جبران" وعلى رأسها البروفسور فادي حكم رحمة ونائبه المحامي طوني جربوس سكر والأعضاء: هادي طوق، ديب طوق، روني ابراهيم جعجع، راشال جعجع، راما كيروز، شربل يوسف كيروز، طوني اللوش سكر، جيسن رحمة، كريستال فخري، شربل اكرم الشدياق، اليسا الشدياق وجوني العنداري. 
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كما تم الاعلان عن اللائحة الثانية لائحة "كاملة رحمة " تيمنا باسم والدة جبران، وتضم فقط لغاية اليوم 9 اعضاء وهم: هبة جبرايل طوق، شربل طوني الشلفة رحمة، ميريام سابا جعجع، دانيال جورج الشويري، ايلي جوزيف كيروز، سمير شربل سكر، كلوفيس لحود الفخري، نصر انطونيوس طوق ورندا جورج الشدياق. 
 
 
وبذلك تتنافس اللائحتان يوم الاحد المقبل اذا لم يتم انسحاب احد المرشحين في اللائحة الثانية مع انتهاء مهلة سحب التراشيح يوم غد الاربعاء بعد الظهر. 
 
واكد رئيس اللجنة الحالي جوزيف فنيانوس ان "الاجواء تنافسية ديمقراطية واللجنة تنسق مع القائمقام السيدة ربى الشفشق لانجاح العملية الديمقراطية"، وشدد على ان "اللجنة تقف على مسافة واحدة من المرشحين رغم اتهامنا بالانحياز الى لائحة "نحو المئوية الثانية" وسنتعاطى مع جميع المرشحين بالتساوي".
 
 
كما اشار الى ان "اللائحة الثانية لم تعلن عن اسم رئيس لها ونتابع تفاصيل العملية الانتخابية مع ثلاثة أعضاء من اللائحة"، متمنيا في النهاية "النجاح في خدمة لجنة جبران لما فيه خير لبشري ولبنان". 
 
وواصلت القائمقام الشفشق التحضيرات اللوجستية وتفقدت المراكز الخمسة التي تتضمن 22 قلم اقتراع: ثانوية جبران خليل جبران التي تضم 8 اقلام مخصصة لحي السيدة، مركز البريد الذي يضم قلمين لحي المقدمين، مركز البلدية لذكور حي مار سابا ومدرسة البنات الرسمية لحي مار يوحنا. وقد اصدرت  القائمقام الشفشق التعاميم والقرارات القانونية لتأمين سير الانتخابات.
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