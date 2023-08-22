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لبنان

أطلق النار عليهم من مسدسه الحربيّ.. إليكم ما جرى داخل أحد المحلات

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "م.د"، أطلق النار باتّجاه مجهولين، من دون إصابتهم، بعدما أقدموا على سلبه داخل محل لبيع الحيوانات في أبي سمراء في طرابلس.

وقد فرّوا إلى جهّة مجهولة.
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أبي سمراء

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