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لبنان

مساء اليوم.. شقيقان تعرضا للطعن في هذه البلدة

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع في منطقة سير الضنية أسفر عن تعرض المدعو "ر.ا" و شقيقه "ع.ا" لطعنات عدة من قبل مجهول ليفر بعدها إلى جهة مجهولة. 
 
ونقل الجريحان إلى المستشفى للمعالجة. 
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سير الضنية

طعن

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