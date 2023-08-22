مساء اليوم.. شقيقان تعرضا للطعن في هذه البلدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع في منطقة سير الضنية أسفر عن تعرض المدعو "ر.ا" و شقيقه "ع.ا" لطعنات عدة من قبل مجهول ليفر بعدها إلى جهة مجهولة.

ونقل الجريحان إلى المستشفى للمعالجة.