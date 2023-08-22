إضاءة تمثال يسوع الملك وتدشين كنيسة الدير (صور)

جرى مساء اليوم اضاءة تمثال يسوع الملك وتدشين كنيسة الدير في منطقة يسوع الملك بكسروان.



وتمّت المراسم برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وشخصيات سياسية واجتماعية وفعاليات المنطقة.

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