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لبنان

إضاءة تمثال يسوع الملك وتدشين كنيسة الدير (صور)

Lebanon 24
22-08-2023 | 15:51
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جرى مساء اليوم اضاءة تمثال يسوع الملك وتدشين كنيسة الدير في منطقة يسوع الملك بكسروان.

وتمّت المراسم برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وشخصيات سياسية واجتماعية وفعاليات المنطقة.
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