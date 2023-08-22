إلقاء قنبلة داخل مخيّم عين الحلوة

أفاد مراسل "لبنان24" عن إلقاء قنبلة قبل قليل داخل مخيم عين الحلوة من قبل عناصر جماعة جند الشام من مدرسة بيسان باتجاه مدرسة السموع. وقد عمّمت حركة فتح على عناصرها عدم التعامل مع الحادثة أو غيرها في حال حصول استفزاز آخر في حين أن الأمور مضبوطة حالياً.

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