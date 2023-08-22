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لبنان

الجيش سيسلّم حزب الله ذخيرة "شاحنة الكحالة"

Lebanon 24
22-08-2023 | 22:57
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غداة زيارة وفد اهالي الكحالة الى قائد الجيش ، مثل الشبان الاربعة من أبناء الكحالة امام مديرية المخابرات في اليرزة برفقة فريق من المحامين للاستماع اليهم بصفة شهود. وأشارت المعلومات الى ان اربعة محامين رافقوا أبناء الكحالة الى التحقيق .
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وقال مسؤول قضائي لـ"النهار" انه "بعد نهاية التحقيق الجاري في حادث الكحالة، ستسلّم حمولة الشاحنة من الذخيرة إلى "حزب الله" بموجب البيان الوزاري الذي تضمن معادلة جيش شعب مقاومة ووافق عليه جميع الفرقاء السياسيين، تماماً كما حصل عام 2021 في حاصبيا عندما صادر مواطنون راجمة صواريخ للحزب ثم اعيدت إليه".
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