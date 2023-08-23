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لبنان

باسيل "حانق" و"التيار" يطلق النار: راكضين يتصوّروا بالهليكوبتر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2023 | 01:15
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بعد الجولة التي قام بها رئيسا مجلس النواب والحكومة نجيب ميقاتي على منصة التنقيب عن الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، لفت هجوم منظم من قبل ناشطين في "الجيش الإلكتروني العوني" شمل معظم السياسيين المشاركين في الجولة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا الهجوم الاعلامي كان منظما بطلب رسمي من "التيار"، في محاولة "لاستعادة الإنجاز" وإحالته الى عهد الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار" جبران باسيل.
وتقول المصادر "ان تصريحات باسيل مساء امس، أكدت ان الانزعاج العوني من الجولة هو انزعاج من رأس الهرم وليس منطلقاً فقط من بعض آراء الناشطين المتحمسين". في المقابل، قالت اوساط حكومية مطلعة "ان الهجومات العونية باتت ممجوجة ومكررة، ولم تعد تجذب الا الجمهور الحزبي في الاحتفالات المتنقلة، خصوصا وان قيادة " التيار" تعلم ان المقاطعة التي تعتمدها غير مجدية وتضاعف حجم الازمات في البلد".
وكان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل بدا "حانقا" من جولة بري وميقاتي، حيث قال في كلمة القاها في عشاء "التيار الوطني الحر" في كسروان : "كل مورد وثروة بالبلد هني امانة برقبتنا – النفط والغاز امانتنا وحافظنا عليهم لليوم، ولن نتركهم بأيادي يلّي منعوهم عقود من الزمن وعرقلوهم سنين من حياتنا وأوقفوا مراسيمهم اربع سنين من أيّامنا وروّحوا الفرصة علينا بوقتها واليوم راكضين يتصوّروا بالهليكوبتر! ... لهيك سنبقى نقاتلكم قتال المناضلين حتى نسقّط كل منظومتكم، وكما كان سقوط امين صندوقكم المالي عظيماً، سيكون سقوطكم، يا ابناء المنظومة، حتمياً، وسيكون انتصاركم، يا ابناء التيار، حتمياً".

المصدر: لبنان 24

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