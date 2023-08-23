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لبنان

تطورات مفصلية في أيلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2023 | 02:15
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يؤجّل عدد من النواب البارزين إطلالاتهم الإعلامية حتّى أيلول، على اعتبار أنّ "الشهر المقبل سيحمل تطوّرات مفصليّة آتية من الخارج في الملف الرئاسي".
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المصدر: لبنان 24
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