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لبنان
مفاجأة شيعيّة لمرجع ماروني!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-08-2023
|
02:45
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فوجئ مرجع روحي ماروني معروف بمواقفه السياسيّة الحادّة، خلال لقاء رسميّ، بكلام سمعه من مرجعيّة روحيّة شيعيّة تأييداً لكلامه الأخيرة في ما يخص النظام السياسي وملفات داخليّة، حيث قالت له: "نحنا معكن عنفس الموجة".
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المصدر: لبنان 24
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