Advertisement

لبنان

مفاجأة شيعيّة لمرجع ماروني!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-08-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1100083-638283770818174182.png
Doc-P-1100083-638283770818174182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ مرجع روحي ماروني معروف بمواقفه السياسيّة الحادّة، خلال لقاء رسميّ، بكلام سمعه من مرجعيّة روحيّة شيعيّة تأييداً لكلامه الأخيرة في ما يخص النظام السياسي وملفات داخليّة، حيث قالت له: "نحنا معكن عنفس الموجة".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مجموعة "بريكس" تسعى للتخلّص من الدولار كعملة مرجعية
lebanon 24
23/08/2023 12:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مرجع سياسي: التحرّك الفرنسي لا يمثل "الخماسية"
lebanon 24
23/08/2023 12:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تدريبات لحزب الله في منطقة عرمتا السريرة وسماع دوي انفجارات قوية يصل صداها الى منطقة مرجعيون (الجديد)
lebanon 24
23/08/2023 12:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في سهل بلاط مرجعيون وسارعت سيارات الدفاع المدني الى المكان لاخماده قبل ان يطال الاحراج المجاورة
lebanon 24
23/08/2023 12:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مرجع

ملفات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-23
04:35 | 2023-08-23
04:00 | 2023-08-23
03:59 | 2023-08-23
03:53 | 2023-08-23
03:50 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24