مفاجأة شيعيّة لمرجع ماروني!

فوجئ مرجع روحي ماروني معروف بمواقفه السياسيّة الحادّة، خلال لقاء رسميّ، بكلام سمعه من مرجعيّة روحيّة شيعيّة تأييداً لكلامه الأخيرة في ما يخص النظام السياسي وملفات داخليّة، حيث قالت له: "نحنا معكن عنفس الموجة".

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