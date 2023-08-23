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لبنان
نائب مسيحي نحو "تكتيك جديد"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-08-2023
|
03:30
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يسعى نائب جبيلي في كتلة مسيحية كبيرة إلى تعزيز استقلاليّته السياسية والمناطقية تحضيراً للمرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يردّده في مجالسه ولقاءاته الخاصة، على اعتبار أنّ "الوضع المستجدّ بات بحاجة إلى تكتيك جديد".
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المصدر:
لبنان 24
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