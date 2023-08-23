اضطرابات الأكل... هذا ما يحدث فعلياً للمصابين بها



الرحلة مع اضطرابات الأكل ليست سهلة ولا ممتعة بالنسبة لمن يعانون منها، ولا بالنسبة للمحيطين بهم. فهذه الاضطرابات خطيرة ويمكن أن يكون لها عواقب سلبية وخيمة على الرفاهية الجسدية والنفسية للمريض في حال لم يتم علاجها بشكل حثيث. فماذا يقول العلم عن الاختلافات بين الاضطرابات وعلاماتها وأعراضها والعوامل المسببة لها وكيفية علاجها.

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ما هو اضطراب الأكل؟

اضطرابات الأكل هي مجموعة من الحالات النفسية التي تؤدي إلى تطور عادات غذائية غير صحية. قد يبدأ الأمر بالهوس إزاء الوزن أو شكل الجسم، بحسب التحالف الوطني للأمراض العقلية في الولايات المتحدة الأميركية.

في أغلب الحالات، تحدث اضطرابات الأكل لمن هم في سنوات المراهقة أو يمرون بمرحلة الشباب المبكر، ولكن هذا لا ينفي إمكانية حدوثها في فترة الطفولة أو في مراحل عمرية لاحقة.



ما هي علامات اضطراب الأكل؟

تختلف أنواع اضطرابات الأكل وتختلف معها الأعراض، ولكن كل حالة تنطوي على تركيز شديد على القضايا المتعلقة بالطعام والأكل ، وبعضها ينطوي على تركيز شديد على الوزن، ما قد يصعّب التركيز على جوانب أخرى من الحياة.

وقد تشمل العلامات العقلية والسلوكية أموراً عدّة، مثل فقدان الوزن بشكل كبير، القلق بشأن تناول الطعام في الأماكن العامة، الانشغال بالوزن أو الطعام أو السعرات الحرارية أو غرامات الدهون، الإمساك أو عدم تحمل البرد أو آلام البطن أو الخمول أو بالعكس الشعور بالطاقة الزائدة، خوف شديد من زيادة الوزن أو السمنة، إنكار الشعور بالجوع، ممارسة الرياضة بشكل مفرط وغيرها.

أما العلامات الجسدية فقد تشمل: انقطاع الدورة الشهرية المفاجئ، تقلصات المعدة وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى، صعوبة في التركيز، نتائج الاختبارات المعملية غير النمطية (فقر الدم ، انخفاض مستويات الغدة الدرقية ، انخفاض مستويات الهرمونات ، انخفاض البوتاسيوم ، انخفاض عدد خلايا الدم ، بطء معدل ضربات القلب)، دوخة وإغماء، الشعور بالبرد طوال الوقت، عدم انتظام النوم، جلد جاف، أظافر جافة ورقيقة وشعر رقيق، ضعف العضلات، ضعف التئام الجروح وضعف وظيفة الجهاز المناعي وغيرها.

الأسباب...

يعتقد خبراء أن مجموعة متنوعة من العوامل قد تسهم في اضطرابات الأكل، وأحد هذه العوامل هو علم الوراثة. كما أن سمات الشخصية تشكل عاملاً آخر. وعلى وجه الخصوص، العصبية، الكمالية والاندفاع هي ثلاث سمات شخصية ترتبط غالباً بزيادة خطر الإصابة باضطراب الأكل ، وفقًا لمراجعة بحثية أجريت عام 2015.

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى الضغوط المتصورة للنحافة وتفضيلاتها الثقافية والإجتماعية، وضغط وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي التي تروج لهذه المثل النمطية.

أما في الآونة الأخيرة، فقد اقترح خبراء أن الاختلافات في بنية الدماغ والبيولوجيا قد تلعب أيضاً دوراً في تطوير اضطرابات الأكل. على وجه الخصوص، قد تكون مستويات المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين من هذه العوامل.

أنواع اضطرابات الأكل

في ما يلي ستة من أكثر اضطرابات الأكل شيوعاً:



- فقدان الشهية العصبي (Anorexia nervosa)

من المحتمل أن يكون فقدان الشهية العصبي هو اضطراب الأكل الأكثر شهرة، ويتطور بشكل عام خلال فترة المراهقة أو سن الرشد ويميل إلى التأثير على النساء أكثر من الرجال.

يعتبر الأشخاص المصابون بفقدان الشهية عمومًا أنفسهم يعانون من زيادة الوزن، حتى ولو كانوا يعانون من نقص الوزن بشكل خطير. فيميلون إلى مراقبة وزنهم باستمرار، وتجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة، وتقييد السعرات الحرارية التي يتناولونها بشدة.

ومن الأعراض الشائعة لفقدان الشهية العصبي: السعي الدؤوب للنحافة وعدم الرغبة في الحفاظ على وزن صحي، تأثير كبير لوزن الجسم أو شكل الجسم المتصور على احترام الذات، صورة مشوهة للجسم ، بما في ذلك إنكار نقص الوزن بشكل خطير.

الشره المرضي العصبي (Bulimia nervosa)

تماماً مثل مرض فقدان الشهية، يميل الشره المرضي إلى التطور خلال فترة المراهقة والبلوغ المبكر ويبدو أنه أقل شيوعًا بين الرجال منه لدى النساء. كثيرًا ما يأكل الأشخاص المصابون بالشره المرضي كميات كبيرة غير معتادة من الطعام في فترة زمنية محددة.

ويحاول الأفراد المصابون بالشره المرضي بعد ذلك التعويض عن السعرات الحرارية المستهلكة والتخفيف آلام الأمعاء من خلال القيء القسري ، الصيام ، الملينات ، مدرات البول ، والحقن الشرجية ، والتمارين المفرطة.

ومع ذلك ، فإن الأفراد المصابين بالشره المرضي عادةً ما يحافظون على وزن نموذجي نسبيًا بدلاً من فقدان قدر كبير من الوزن.

اضطراب الأكل بنهم (Binge eating disorder)

الأفراد الذين يعانون من هذا الاضطراب لديهم أعراض مشابهة لتلك الخاصة بالشره المرضي أو الشراهة عند تناول نوع فرعي من فقدان الشهية.

على سبيل المثال، يأكلون عادةً كميات كبيرة من الطعام بشكل غير معتاد في فترات زمنية قصيرة نسبيًا ويشعرون بنقص السيطرة أثناء تناول الطعام ينهم.

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم لا يقيدون السعرات الحرارية أو يستخدمون سلوكيات التطهير، مثل القيء وغيرها.

بيكا (Pica)

Pica هو اضطراب في الأكل ينطوي على تناول أشياء لا توفر قيمة غذائية. فيشتهي الأشخاص المصابون بالبيكا المواد غير الغذائية مثل الثلج أو الأوساخ أو التربة أو الطباشير أو الصابون أو الورق أو الشعر أو القماش أو الصوف أو الحصى أو منظفات الغسيل أو نشا الذرة.

وغالبًا ما يُرى في الأفراد الذين يعانون من حالات تؤثر على الأداء اليومي ، بما في ذلك الإعاقات الذهنية ، وحالات النمو مثل اضطراب طيف التوحد ، وحالات الصحة العقلية مثل الفصام.

- اضطراب الاجترار (Rumination disorder)

اضطراب الاجترار هو اضطراب أكل آخر ما تم التعرف عليه حديثاً، أي حين يقوم الشخص بتقيؤ طعام سبق له مضغه وابتلاعه ، ثم إعادة مضغه ، ثم إما إعادة بلعه أو بصقه. ويحدث هذا الاجترار عادةً خلال أول 30 دقيقة بعد الوجبة.

اضطراب تجنب أو تقييد تناول الطعام (Avoidant/restrictive)

حل هذا المصطلح محل مصطلح "اضطراب التغذية للرضع والطفولة المبكرة" ، وهو التشخيص الذي كان مخصصًا في السابق للأطفال دون سن السابعة (17).

ويعاني الأفراد المصابون بهذا النوع من اضطراب في تناول الطعام إما بسبب عدم الاهتمام بالأكل أو النفور من بعض الروائح أو الأذواق أو الألوان أو القوام أو درجات الحرارة.



قد تقع مهمّة الوقاية من اضطرابات الطعام على عاتق الأهل تجاه أطفالهم في المقام الأول. ومن هنا ضرورة الإنتباه إلى عادات تناول الطعام العائلي والإجتماعي منذ الصغر وتشجيع الأطفال على الإبتعاد عن الصورة النمطية التي يفرضها الإعلام في أغلب الأحيان.