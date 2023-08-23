مُفاجأة من "واتساب" لمسؤولة في "حزب الله".. هذا ما حصلَ معها!

كشفت صحيفة "لوريان لوجور" الفرنسيّة أنَّ المسؤولة في "حزب الله" رنا الساحلي قد مُنعت من إستخدام تطبيق "واتساب"، يوم الأحد الماضي.

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ونقلت الصّحيفة عن الساحلي قولها إنّها "تلقت الأحد إخطاراً من تطبيق واتساب يُفيد بحظرها"، مشيرة إلى أنها تعتبرُ الحظر المزعوم قمعاً لحرية التعبير من جانب الولايات المتحدة التي تمتلك التطبيق المذكور"، وأضافت: "كل ما أفعله هو إيصال صوت حزب الله إلى الناس، وإزاء ما حصل سأنقلُ إتصالاتي إلى تطبيق تلغرام".

وكشفت الساحلي، بحسب الصحيفة، أنهُ منذ حوالى الشهر، تم منعُ عدد من نواب "حزب الله" من إستخدام "واتساب".