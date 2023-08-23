الانقسام يشتدّ.. أين يقف "الاشتراكي" بين المعسكرين المتنازعين؟

Advertisement

ومع أنّ الرسالة التي وجّهها لودريان إلى مجموعة من النواب، بينهم رؤساء كتل، ومستقلّون، قوبلت باستغراب "في الشكل" من الفريقين المتنازعين، فإنّ ردود الفعل عليها جاءت متفاوتة، بين فريق يمثله "حزب الله" وحلفاؤه، إضافة إلى "التيار الوطني الحر"، ارتأى تلقّفها بـ"إيجابية"، باعتبارها "متناغمة" مع مطلب الحوار الذي يطرحه منذ اليوم الأول، وفريق آخر يزداد في تشبّثه رفضًا للجلوس على طاولة واحدة مع الحزب، بل للحوار بصفة عامة.وبين هذا الفريق وذاك، تُطرَح علامات استفهام حول تموضع "الحزب التقدمي الاشتراكي" تحديدًا في هذه "المعمعة"، هو الذي "يتقاطع" مع المعارضة في خياراتها "الرئاسية" من ميشال معوض إلى جهاد أزعور، فهل "يتقاطع" معها أيضًا في رفض رسالة لودريان، وبالتالي التحفّظ على مبدأ الحوار بشكل عام؟ هل يتموضع في "الوسط" التي لطالما تمسّك بها، أم أنّ خياراته باتت مختلفة اليوم تحت قيادة تيمور وليد جنبلاط؟!يقول العارفون بأدبيّات "الحزب التقدمي الاشتراكي" إنّه بمعزل عن الأقاويل الكثيرة التي يتمّ تداولها بين الفينة والأخرى، فإنّ انتقال القيادة "الجنبلاطية" من الأب وليد إلى الابن تيمور لا تعني بأيّ شكل من الأشكال "الانقلاب على الثوابت"، وفي مقدّمها مبدأ الحوار، الذي لطالما آمن به "الحزب" بوصفه أفضل وسيلة لمقاربة الاستحقاقات، والوصول إلى الحدّ الأدنى من التفاهم، بعيدًا عن منطق التحدي والنكاية والمواجهة.يتفهّم هؤلاء موقف المعارضة "المبدئي" بوجوب الاحتكام إلى صندوق الاقتراع إن جاز التعبير، أي إلى الآليات الدستورية التي يُنتخَب الرئيس بموجبها، لكنّهم يلفتون إلى أنّ واقع الحال ليس بهذه "المثالية"، بدليل جلسات الانتخاب التي كانت تعقد دوريًا، قبل أن تتحوّل إلى "مهزلة" في ضوء تلويح الفريقين بتعطيل النصاب، ما يجعل الانتخابات مفتوحة على المجهول، ولو عقدت جلسات مفتوحة ومتتالية، من دون أيّ حوار يقطع الطريق على التعطيل.من هنا، يشدّد العارفون بأدبيّات "الاشتراكي" على أنّ الحوار ضروريّ في هذه الحالة، بغياب أيّ "بديل" عنه، لا تطرحه المعارضة أصلاً، ويلفتون إلى أنّ "التقاطع" معها في مرحلة ما على الخيارات الرئاسية، لا يعني "التصديق" على كلّ مواقفها، علمًا أنّ "الاشتراكيين" يبدون ممتعضين من فتح البلاد على "الفوضى"، لا برفض الحوار فحسب، ولكن بالوقوف في وجه محاولات ملء الفراغ، عبر التشريع والتعيين، ما يثير الكثير من الريبة برأيهم.هكذا، تُسمَع في أروقة "الاشتراكي" انتقادات واضحة، او ربما مبطنة، للمعارضة، فإذا كان التطبيع مع الفراغ مرفوضًا، فإنّ المطلوب برأي أوساط الحزب، مقاربة أكثر "واقعية" مع هذا الفراغ، بما يسمح بـ"تصريف أعمال الناس" بالحدّ الأدنى، في ضوء الأزمات المتفاقمة التي يرزح تحتها البلد، علمًا أن أحد الاستحقاقات الأساسية برأيها يكمن في تعيين رئيس للأركان، وهو استحقاق ما عاد بالإمكان تأجيله مع اقتراب انتهاء ولاية قائد الجيش.لكن، هل يعني ذلك أنّ "الاشتراكي" يستعدّ للانقلاب على "تقاطعه" مع المعارضة، وربما الانتقال إلى "تقاطع" آخر مع مؤيدي الحوار، تمهيدًا لتبنّي ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية؟ ينفي "الاشتراكيون" أيّ توجّه من هذا القبيل حتى الآن، ويشدّدون على أنّ الموقف العام لا يزال على حاله، والتوجّهات لم تتغيّر، لكنّهم يشدّدون على أن كل شيء يبقى قابلاً للبحث والنقاش في الحوار، وهذا هو الهدف المنشود منه أصلاً.برأي "الاشتراكي"، فإنّ الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للتوافق، ومثل هذا التوافق يجب أن يشمل أكبر شريحة من القوى السياسية، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، إلا إذا كان البعض يفضّل الذهاب إلى "مواجهة" قد يعرف كيف تبدأ، لكنّ أحدًا لا يستطيع التكهّن بالشكل الذي ستتخذه "نهايتها"، علمًا أنّ الحوار المطلوب يجب أن يكون شاملاً، وبدون شروط مسبقة، سوى "الاتفاق على الاتفاق"، وهنا بيت القصيد.