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لبنان
قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد أحمد الوني
Lebanon 24
23-08-2023
|
03:13
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أحمد الوني، الذي توفي بتاريخ 22/8/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
من مواليد: 7/01/1955 مزرعة بلده – عكار.
تطوع في الجيش بتاريخ 12/6/1978، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 8/4/2010.
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حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
متأهل وله أربعة أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 23/8/2023 الساعة 9.00 من مستشفى البير هيكل - الكورة إلى جبانة بلدة مزرعة بلده - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر ويوارى في الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي بتاريخي 24 و25 /8/ 2023 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الرحمن الضناوي – طرابلس، أو عبر الإتصال بإبنه (اسامة) على الرقم: 050701/ 03
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