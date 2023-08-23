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لبنان
مُستوطن إسرائيلي يعترف: نُفضل العيش تحت سيطرة "حزب الله"!
Lebanon 24
23-08-2023
|
03:01
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قال مُستوطِنٌ إسرائيليّ يقطن في مستوطنة "موشاف مارغليوت"، الواقعة عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، إنّه يفضّل "أن تكون المنطقة التي يسكن فيها مع حزب الله وليس مع إسرائيل".
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وصرّح المستوطن للقناة الـ "12" الإسرائيلية، بأنّه "لا أحد يهمه أمر موشاف مارغليوت"، وقال: "نحن نُفضّل أن تكون المستوطنة مع حزب الله مقارنة بالوضع الذي نعيشه".
وبحسب القناة، فإنّ المستوطن
هو صاحب مزرعة دجاج في "موشاف مارغليوت" الكائنة عند الحدود مع لبنان، وكان فقد دجاج مزرعته بسبب موجة الحر.
ووجّه المستوطن حديثه إلى رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو مُطالباً بالمساعدة، وقال: "نحن في موشاف مارغليوت، الدرع الذي يدافع عن كل إسرائيل، وعن كل الكراسي التي تجلسون عليها".
كذلك، لفت المستوطن إلى أنَّ مسؤولي الحكومة الإسرائيلية يريدون قتل سكان مناطق شمال فلسطين المحتلة رويداً رويداً من خلال تركهم، وأردف: "
سأشنق نفسي في هذه المزرعة.. إني أفتقر للدعم الحكومي، وأقول للمسؤولين: أنتم تقتلوننا".
يُشار إلى أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أنّ الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست جاهزة للحرب مع حزب الله، وأنّ مستوطنات الشمال ينقصها أكثر من 10 آلاف ملجأ، وهو الأمر الذي يعني أنّ 2.5 مليون مستوطن "يعيشون بلا حماية"، مضيفةً أنّ ذلك يأتي "في ظل التوترات المتزايدة مع حزب الله عند الحدود اللبنانية".
وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ الحكومة الإسرائيليّة قرّرت عام 2018، تخصيص 5 مليارات شيكل لحماية الجبهة الداخلية، على مدى 10 أعوام. لكن، ووفقاً لمنظمة "أومتس" (تجمّع سياسي)، فإنّه "يتمّ تنفيذ الخطة بتكاسل، لتقرّر الحكومة، في عام 2023، خفض ميزانية الحماية من نصف مليار إلى 100 مليون شيكل فقط".
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