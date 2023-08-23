لقاءات لميقاتي في السرايا وإجتماعٌ مهم مع وزير الصحة.. ماذا كُشف عن "كورونا"؟

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض صباح اليوم في السرايا.

وصرح الأبيض بعد اللقاء: "تناول الإجتماع مع الرئيس ميقاتي الوضع الوبائي في لبنان وخصوصا وباء كورونا، وكما قالت الوزارة في السابق، هناك تزايد في اعداد الإصابات وهذا الأمر نشهده عادة في موسم الصيف، وتقوم وزارة الصحة بترصد الحالات في المستشفيات وخارجها، وحاليا تفيد الأرقام التي لدينا، بأن هناك تزايدا في الحالات ولكن الوضع في المستشفيات هو تحت السيطرة، وهناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة، ولذلك نكرر تشديدنا على الوقاية، ونحن ننصح المرضى الذين يعانون من امراض مصاحبة، والأكثر عرضة للإصابة بأن يأخذوا اللقاح لحماية انفسهم. كما ننصح من لديهم عوارض بتجنب المخالطة، وكل من لديهم مشاكل في المناعة بأن يستعملوا وسائل الحماية الشخصية كالكمامة وغيرها، وإن وزارة الصحة ستطلع المواطنين على اي جديد حول هذا الموضوع".

Advertisement

أضاف: "أما الموضوع الثاني الذي تحدثنا عنه فهو أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وأذكر باللقاء السابق لنا ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله وأعضاء اللجنة مع دولة الرئيس ميقاتي حيث تم التأكيد بأن هذا الأمر خط أحمر، فموضوع الدعم مستمر والتمويل موجود، وهذا سيكون محور اللقاء بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للاستمرار بالألية المتبعة لتأمين هذه الأدوية للشعب اللبناني، وهذا الأمر كما قلت هو خط أحمر بالنسبة للحكومة اللبنانية. وتناولنا أيضا موضوع غسيل الكلى وتأمين المستلزمات لأن هناك بعض الشح فيها بسبب بعض المصاعب التي كان يواجهها المستوردون، وسيتم في هذا الخصوص عقد لقاء غدا في وزارة الصحة بين الجهات الضامنة الرسمية، والمستوردين، ونقابة المستشفيات للبحث في حلول لهذا الموضوع، وأؤكد ان الخدمة المقدمة لمرضى غسيل الكلى ستستمر واي حل لن يكون على حساب المريض، ولن تكون هناك أي فروقات على عاتق المريض".

وتابع: "أطلعنا دولة الرئيس على بعض المشاريع الجديدة التي ستفتتح في بعض المستشفيات الحكومية وتتعلق بخدمة مرضى السرطان إضافة الى توسعة بعض أقسام غسيل الكلى، وهذا ما يساعد المرضى ويسهل عليهم التنقل كي لا يضطروا الى التنقل لمسافات طويلة للحصول على الخدمات. ورأى ان المستشفيات الحكومية تقوم بدور جبار مع الطبقات الأكثر هشاشة لتقديم الخدمات لهم ولرفع الأعباء الفروقات التي تتطلبها احيانا المستشفيات الخاصة عن كاهلهم".

ورداً على سؤال عن وجود انقطاع في أدوية السرطان قال: "هذا الأمر يثار دائماً عندما تكون هناك مواضيع لها علاقة بالتمويل، فنلاحظ بأن هناك بعض الشركات في الخارج تبطىء من إرسال هذه الادوية، ولقد تمكنا من حل هذا الموضوع من خلال وضع الالية، وسيعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل مع نقابة المستوردين لوضع النقاط على الحروف، ولكن الدواء مؤمن حاليا عبر منصة التتبع الموجودة، وغالبية الأدوية موجودة والكلام الذي يقال عن ان نسبة 40 بالمئة من الأدوية ليست موجودة غير صحيح أبداً".

وفد نيابي



وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً ضم النائبين ياسين ياسين وبلال الحشيمي ورئيس "اتحاد العشائر العربية في لبنان" الشيخ جاسم العسكر.

واعلن النائب ياسين بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس نجيب ميقاتي متابعة للحادثة التي حصلت في البقاع الغربي مع العشائر العربية في بلدة القادرية، وتوضيحا فإن ما حصل كان نزاعا تجاريا تخطى الأمور التي يجب أن يتخطاها، وحصل نوع من المداهمات من قبل المؤسسة العسكرية التي نكن لها كل الإحترام والتقدير. وجئنا لنطلب من الرئيس ميقاتي التحقيق الشفاف والعادل بشأن هذا الموضوع وملابساته، وأيضا هناك شهداء وقعوا نحسبهم شهداء الجيش، ونريد أيضا التحقيق الشفاف من قبل الدولة لوضع الأمور في نصابها.

بدوره قال الشيخ العسكر: "ان نهج العشائر العربية هو نهج الاعتدال ونحن من أكثر الحريصين على البلد، ونحن طلاب حقيقة ولسنا طلاب ثأر.



الجماعة الاسلامية

وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من "الجماعة الاسلامية" برئاسة رئيس المكتب السياسي في لبنان علي ابو ياسين، في حضور النائب عماد الحوت.

بعد اللقاء قال ابو ياسين: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس ميقاتي ضمن جولة نقوم بها على المرجعيات السياسية والدينية كافة في هذا الوقت الذي فيه انتظار سلبي للمبادرات الخارجية وخاصة المبادرة الفرنسية. من الواضح تماما ان البلد الان يرزح تحت قوس من الازمات والمشكلات، ويعاني من الفراغ والشغور والتعطيل والانهيار الاقتصادي، وبالتالي فان معالجة الانهيار تبدأ بملء الشغور والواجب يقتضي الاسراع لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، لوقف هذا الانهيار. لذلك تمنينا على دولته ان يصار الى معالجة هذه الامور واطلاق دينامية سياسية لمعالجة هذه الامور بشكل سريع."



أضاف: "الموفد الفرنسي يطلب مواصفات للرئيس ومهامه، وهذه المواصفات والمهام محددة مسبقا بشكل واضح، فالرئيس المطلوب اليوم هو رئيس يحارب الفساد ويطلق العجلة الاقتصادية ويكون رئيسا لجميع اللبنانيين، وقادرا على رفع الحصار عن لبنان وفك عزلته. هذه هي مواصفاته والمهام المطلوب منه القيام بها، وليست بحاجة الى رسائل وامتحانات من اجل معرفة هذه المواصفات."



وقال: "رسالتنا الى الفريق الذي يعطل التشريع والتنفيذ ، ان التعطيل في الازمات يخرب البلد ويؤدي الى انهيار كامل، واليوم مؤسسات البلد تتصدع وتنهار، كلنا سمعنا صرخة وزير التربية وصرخة وزير الصحة، وكلام قائد الجيش عن الازمات والمأساة الموجودة في هذا البلد، لذلك المطلوب وقف كل اشكال التعطيل واعادة التشريع الى مجلس النواب، وتسريع انتخاب رئيس للجمهورية وقيام الحكومة بواجباتها، لانها تقوم بالحد الادنى من تصريف الاعمال، ففي وقت الازمات لا يجوز ان تبقى الحكومة بتصريف الاعمال بالحد الادنى، لا بد من مبادرات، ومن ادارة لهذه الازمات".



وقال: "كما تطرق الحديث الى موضوع اقتراح القانون الذي طرح في مجلس النواب والذي يهدد الاسرة والمجتمع والفرد ولبنان برمته وهو اقتراح الغاء القانون 534 الذي يشرعن الامور غير الاخلاقية وبالتالي لمسنا حرصا وطنيا من دولة الرئيس على رفضه للموضوع ولن يسلك طريقه الى الاقرار".



نقيب محامي طرابلس والشمال



واستقبل الرئيس ميقاتي نقيب محامي طرابلس والشمال ماري تيريز القوال وأعضاء مجلس النقابة.

وصرحت القوال بعد اللقاء: زرنا دولة الرئيس وتمنينا عليه رعاية حفل اطلاق السنة القضائية في قصر العدل في طرابلس، ووضعناه في الصورة الحقيقية لعمل القضاء في الشمال وعكار، وأتينا أيضا لشكره على العمل الذي تم إنجازه في قصر العدل في طرابلس تحت إشراف دولة الرئيس ونفذته الهيئة العليا للاغاثة مشكورة.



"دعم الأسر الأكثر فقراً"

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس "الجمعية اللبنانية -الأميركية لدعم الأسر الأكثر فقراً" وسيم كبارة.

----------------------------------

صورٌ من نشاط الرئيس ميقاتي اليوم:

الإجتماع مع وزير الصحّة:

اللقاء مع وفد الجماعة الإسلامية:

اللقاء مع وفد نقابة المحامين في طرابلس:

اللقاء مع رئيس "الجمعية اللبنانية - الأميركية لدعم الأسر الأكثر فقراً"