Advertisement

لبنان

في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى... ماذا قال السياسيون؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1100119-638283850563213369.jpg
Doc-P-1100119-638283850563213369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى، توالت المواقف السياسية وجاءت على النحو التالي:
 
 
أحمد الحريري
كتب الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على منصة "إكس": "نستذكر بأسى اليوم تفجير مسجدي السلام والتقوى، وما فعله الإجرام في حق طرابلس وأهلها الصابرين، كما نستذكر إمعان البعض في إعاقة مسار العدالة وبرم السكين في جرح عاصمة الشمال، رغم صدور قرار المجلس العدلي قبل 3 سنوات، لكن حق طرابلس بالعدالة لن يضيع، ومهما كان للباطل جولات، فجولة الحق ستكون فاصلة وقاضية بإذن الله".
Advertisement
 
 
كبارة
كتب النائب كريم كبارة على منصة "إكس": "10 سنوات على تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. العدالة ما زالت معطلة، والمجرمون ما زالوا فارين من العقاب. المطلوب تنفيذ الأحكام فورا بلا أي حماية للمتورطين في هذه الجريمة، فأرواح شهدائنا لن تستريح قبل تحقيق العدالة الكاملة ونيل المجرمين عقابهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-23
04:58 | 2023-08-23
04:35 | 2023-08-23
04:00 | 2023-08-23
03:59 | 2023-08-23
03:50 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24