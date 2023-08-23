في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى... ماذا قال السياسيون؟

في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى، توالت المواقف السياسية وجاءت على النحو التالي:

أحمد الحريري

كتب الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على منصة "إكس": "نستذكر بأسى اليوم تفجير مسجدي السلام والتقوى، وما فعله الإجرام في حق طرابلس وأهلها الصابرين، كما نستذكر إمعان البعض في إعاقة مسار العدالة وبرم السكين في جرح عاصمة الشمال، رغم صدور قرار المجلس العدلي قبل 3 سنوات، لكن حق طرابلس بالعدالة لن يضيع، ومهما كان للباطل جولات، فجولة الحق ستكون فاصلة وقاضية بإذن الله".

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كبارة

كتب النائب كريم كبارة على منصة "إكس": "10 سنوات على تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. العدالة ما زالت معطلة، والمجرمون ما زالوا فارين من العقاب. المطلوب تنفيذ الأحكام فورا بلا أي حماية للمتورطين في هذه الجريمة، فأرواح شهدائنا لن تستريح قبل تحقيق العدالة الكاملة ونيل المجرمين عقابهم".