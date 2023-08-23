الطقس الصيفي مستمر... هل من تعديل في درجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل (بحيث تتراجع الحرارة بحدود درجتين) وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل فتكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات على الساحل الشمالي، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي :-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بخاصة على المرتفعات التي تعلو عن ال 1200 متر وفي المناطق الداخلية حيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود ال 7 درجات، واما على الساحل فتعود درجات الحرارة القصوى لتلامس معدلاتها وتتخطاها في المناطق الساحلية الشمالية لكن مع رطوبة متوسطة ودرجات حرارة دنيا مرتفعة (خلال الليل)، ومن المتوقع ان يخف تأثيرها اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل.نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ، وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات على ان تبقى فوق معدلاتها في الداخل بحدود ال7 درجات.الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل (بحيث تتراجع الحرارة بحدود درجتين) وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل فتكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات على الساحل الشمالي، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء تكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات.السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ المتفرق في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 27 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 27 درجة، في الداخل من 17 إلى 40 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب .-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 30 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,06-ساعة غروب الشمس: 19،15