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لبنان
بمؤازرة الجيش.. إزالة تعديات على شبكة مياه اليمونة
Lebanon 24
23-08-2023
|
04:35
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يواصل الجيش وموظفو مؤسسة مياه البقاع ازالة التعديات على شبكة مياه اليمونة، حيث تمت اليوم الأربعاء إزالة تعديات في بلدة بوداي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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