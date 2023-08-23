بمؤازرة الجيش.. إزالة تعديات على شبكة مياه اليمونة

يواصل الجيش وموظفو مؤسسة مياه البقاع ازالة التعديات على شبكة مياه اليمونة، حيث تمت اليوم الأربعاء إزالة تعديات في بلدة بوداي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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