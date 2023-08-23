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لبنان

بمؤازرة الجيش.. إزالة تعديات على شبكة مياه اليمونة

Lebanon 24
23-08-2023 | 04:35
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يواصل الجيش وموظفو مؤسسة مياه البقاع ازالة التعديات على شبكة مياه اليمونة، حيث تمت اليوم الأربعاء إزالة تعديات في بلدة بوداي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الجيش

تعديات

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