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لبنان
"القضاء الأعلى" نعى القاضي سيمون اميل المعوشي
Lebanon 24
23-08-2023
|
04:58
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صدر عن مجلس القضاء الأعلى، البيان التالي:
ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس القضاء الأعلى، القاضي سيمون اميل المعوشي، المستشار في منصب الشرف لدى محكمة التمييز.
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شغِلَ الفقيد خلال مسيرته القضائية التي دامت حوالي الأربعين عاماً مراكز ومهام قضائية عدّة. بدايةً كان عضواً في محكمة الدرجة الأولى في بيروت، ثمّ أصبح قاضياً منفرداً في بعبدا، ومن ثمّ رئيساً لمحكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي، ليختم مسيرته كمستشارٍ لدى محكمة التمييز منذ العام 1990 وحتى تقاعده في منصب الشرف في العام 1999. كما أنّه ترأس لجاناً قضائية عدّة.
إنّ مجلس القضاء الأعلى، اذ يستذكر ما كان للراحل من مناقبيةٍ قضائية ووافر علمٍ، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً للراحِل الراحةَ الأبديّةَ، ولهم الصبرَ والعزاء.
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