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لبنان

نائب يكشف عن أمر خطير: أسمدة زراعيّة فاسدة وممنوعة يستخدمها المزارعون

Lebanon 24
23-08-2023 | 05:39
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أعلن النائب وائل أبو فاعور أنّ "معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتمّ إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا، كما من مرفأ بيروت، وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك".
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وقال أبو فاعور من مجلس النواب: "هذه الاسمدة الزراعية يتم ادخالها تحت مسمى مواد تنظيف".
 
 
وأضاف: "سأتقدم بإخبار الى النيابة العامة التمييزيّة أذكر فيه أسماء الشركات والاشخاص والمهربين والمتورطين، وآمل من القضاء التحرّك بشكل سريع".
 
 
وبشأن الأسمدة الزراعية الفاسدة، قال أبو فاعور: "تواصلت مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الاسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع، ومطلوب من وزارة الصحة اعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين".
 
 
 
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