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لبنان

"إنجازٌ" يُفرِح "حزب الله".. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2023 | 06:45
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علّقت أوساطٌ مقرّبة من "حزب الله" على مشهديَّة زيارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى منصّة التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، أمس الثلاثاء، وقالت: "الإنجازُ وطني وتاريخي، وما جرى يؤكّد تمسّك لبنان بثرواته النفطية وعدم التنازل عنها".
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وأكدت المصادر لـ"لبنان24" أنّ الحشد الرسميّ لمواكبة التنقيب هو رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيليّ بأن لبنان مُتمسّك بحقوقه ولا يخافُ أبداً من إستثمارها، وأضافت: "الحكومة واكبت هذا الإنجاز وكذلك رئيس مجلس النواب والجميع مُصرّ على حمايته لأنهُ يُشكل ثروة لا يمكن التغاضي عنها سواء على الصعيدين المالي أو الإقتصادي". 

ولفتت المصادر إلى أنّ "حزب الله مرتاحُ جداً بشأن بدء عملية التنقيب"، مشيرةً إلى أنَّ الآمال كبيرة جداً بشأن إكتشاف الغاز وإستثماره من قبل الشركات النفطية، وقالت: "الآن يتأكد للجميع أن توازن الرّدع مع إسرائيل قد أثبتَ قيمته وقوّته، وهذا ما نُعول عليه دائماً لمصلحة لبنان".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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