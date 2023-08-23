Advertisement

لبنان

إشكال قرب أحد المطاعم... هكذا تطوّر

Lebanon 24
23-08-2023 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1100169-638283933774203232.jpg
Doc-P-1100169-638283933774203232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال في منطقة أبي سمراء بالقرب من أحد المطاعم، تطوّر إلى تحطيم واجهة زجاجيّة لأحد المحلات.
 
وعُلم أنّ الإشكال سببه خلافات ماديّة.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال كبير بين سوريين... جرحى وتضارب وتكسير سيارات
lebanon 24
23/08/2023 15:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التوتر يُسيطر على بلدة في الضنية.. عملية "صدم" وإشكال!
lebanon 24
23/08/2023 15:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
lebanon 24
23/08/2023 15:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بإشكال فردي في البداوي
lebanon 24
23/08/2023 15:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

ابي سمراء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-23
08:44 | 2023-08-23
08:32 | 2023-08-23
08:23 | 2023-08-23
08:21 | 2023-08-23
08:08 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24