إشكال قرب أحد المطاعم... هكذا تطوّر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال في منطقة أبي سمراء بالقرب من أحد المطاعم، تطوّر إلى تحطيم واجهة زجاجيّة لأحد المحلات.

وعُلم أنّ الإشكال سببه خلافات ماديّة.