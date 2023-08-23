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لبنان
إشكال قرب أحد المطاعم... هكذا تطوّر
Lebanon 24
23-08-2023
|
06:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال في منطقة أبي سمراء بالقرب من أحد المطاعم، تطوّر إلى تحطيم واجهة زجاجيّة لأحد المحلات.
وعُلم أنّ الإشكال سببه خلافات ماديّة.
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إشكال
ابي سمراء
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