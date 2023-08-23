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لبنان

عائلة الياس الحصروني التقت وزير الداخليّة... ماذا أعلنت عن جديد التحقيقات؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 06:06
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قالت عائلة الياس الحصروني بعد لقائها وزير الداخلية بسام مولوي، إنّ "لدى الوزير معلومات قيد المتابعة في الملف، واطمأنّينا اليوم أنّ الأمور تسلك المسار المطلوب لتحقيق العدالة".
 
 
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الياس الحصروني

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