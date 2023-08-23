عائلة الياس الحصروني التقت وزير الداخليّة... ماذا أعلنت عن جديد التحقيقات؟

قالت عائلة الياس الحصروني بعد لقائها وزير الداخلية بسام مولوي، إنّ "لدى الوزير معلومات قيد المتابعة في الملف، واطمأنّينا اليوم أنّ الأمور تسلك المسار المطلوب لتحقيق العدالة".

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