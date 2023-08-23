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لبنان
المفتي دريان التقى المرعبي وجمعية "الإرشاد والإصلاح"
Lebanon 24
23-08-2023
|
06:15
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس تيار "القرار اللبناني" الوزير السابق طلال المرعبي، الذي قال بعد اللقاء: "نلتقي دائما في هذه الدار مع سماحته الذي نكن له كل تقدير لمواقفه الوطنية والإسلامية الصحيحة، ونبحث معه أيضا في الظروف التي يعيشها لبنان وشعب لبنان، وهذا الكابوس الذي طال أمده وليس له أفق للحل حتى الآن، طبعا نحن أملنا خيرا فيما جرى في اليومين الأخيرين من موضوع الحفر عن البترول، وأعتقد بأن هناك أمل في هذا الموضوع، ولكن الأمل يجب أن يكون محفوظا، وأن يخضع لأعراف دولية ورقابة برلمانية، هذا الصندوق السيادي الذي يتكلمون عنه والذي يخص كل اللبنانيين، وأنا أقول لكم أن ثروة لبنان النفطية هي كبيرة وكبيرة جدا وتبلغ التريليونات، فإذا لم يكن هناك ضوابط لهذا الصندوق فليس هناك أمل في ذلك. نحن نأمل بأن يكون السياسيون قد وعوا بعد هذه الأحداث الأليمة وهذا العذاب الذي يمر به المواطن اللبناني، خطورة الموقف وضرورة الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والبدء بعملية إصلاحية كبيرة حتى نستطيع أن نتخطى كل الصعوبات وكل الأخطاء التي مضت".
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أضاف المرعبي: "وللأسف أيضا، أن المبعوث الفرنسي لودريان فقد الثقة ببعض السياسيين لذلك أرسل أسئلة خطية يريد إجابتها خطيا وكأننا نحن في مدرسة، للأسف حصل هذا لأنه يبدو أنه فقد الثقة ببعض السياسيين، نرجو ان يتعظ هؤلاء جميعا وأن يعملوا من أجل لبنان ومصلحة لبنان، وأن يتغاضوا عن مصالحهم الشخصية التي أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه، وأوصلت مصرف لبنان إلى ما نحن فيه، وأوصلت الليرة اللبنانية إلى ما نحن فيه، لذلك علينا أن نعي خطورة الموقف وأن نأخذ المواقف الصحيحة التي تعيد لبنان إلى حالته الطبيعية".
واستقبل المفتي دريان وفدا من جمعية "الإرشاد والإصلاح" برئاسة جمال محيو، أطلعه على الاعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية في شتى المجالات الاسلامية والاجتماعية والتربوية والرعائية والمعيشية".
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